05.07 17:17 MIGnews.com

Российские Ту-95МС нанесли ракетный удар по ISIS в Сирии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В среду, 5 июля, стратегические бомбардировщики Ту-95МС Дальней авиации Воздушно-космических сил России нанесли в Сирии удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам боевиков террористической организации "Исламское Государство" (ISIS)."5 июля стратегические ракетоносцы Ту-95МС, взлетевшие с аэродрома Энгельс на территории Российской Федерации, совершили перелет с дозаправкой в воздухе и нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов на границе провинций Хама и Хомс (Сирийская Арабская Республика)", - говорится в сообщении ведомства.В ведомстве уточнили, что "в результате удара уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля".Удары новейшими высокоточными ракетами Х-101 были выполнены с дальности около 1000 км. Стратегические бомбардировщики прикрывали истребители Су-30СМ с авиабазы Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования, передает ТАСС.