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05.07 20:59   MIGnews.com

Бизнесмен Владимир Щербаков найден мертвым в Лондоне

Фигурант дела "БВА-Банка" о незаконном выводе из России более 10 миллиардов рублей Владимир Щербаков найден мертвым. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на бизнес-партнера предпринимателя. По данным издания Republic, Щербаков свел счеты с жизнью.

Последние годы бизнесмен скрывался от российского правосудия в Великобритании. До недавнего времени Щербаков находился в международном розыске по уголовному делу о выводе 10 миллиардов рублей из России. В начале июля стало известно, что МВД России закрыло дело с формулировкой "из-за отсутствия состава преступления".

В лондонской полиции пока не смогли подтвердить смерть бизнесмена.

Щербаков являлся бенефициаром компании "РИК", которая получила лицензию на производство фискальных накопителей для кассовых аппаратов, которые способны в режиме онлайн передавать сведения в Федеральную налоговую службу. С 1 июля 2017 года на это оборудование должны были перейти все российские предприниматели.
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