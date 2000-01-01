05.07 06:51 MIGnews.com

В Хевроне погиб офицер Голани

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Минувшей ночью в Хевроне погиб от случайной пули лейтенант бригады Голани Давид Голубенчиц.Офицер был смертельно ранен в грудь во время тренировки на посту Гилбер.Командующий центрального командования ЦАХАЛа генерал Рони Нома назначил специальную комиссию расследования обстоятельств инцидента. Происшествие также расследует военная полиция.Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Гади Айзенкот объявил о прекращении всех учений и о проведении во всех подразделениях ЦАХАЛа ”дня безопасности” 5 июля. В Генштабе состоится специальное заседание по данному вопросу.