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В Хевроне погиб офицер Голани | Фото: Thinkstock05.07 06:51   MIGnews.com

В Хевроне погиб офицер Голани

Минувшей ночью в Хевроне погиб от случайной пули лейтенант бригады Голани Давид Голубенчиц.

Офицер был смертельно ранен в грудь во время тренировки на посту Гилбер.

Командующий центрального командования ЦАХАЛа генерал Рони Нома назначил специальную комиссию расследования обстоятельств инцидента. Происшествие также расследует военная полиция.

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Гади Айзенкот объявил о прекращении всех учений и о проведении во всех подразделениях ЦАХАЛа ”дня безопасности” 5 июля. В Генштабе состоится специальное заседание по данному вопросу.
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