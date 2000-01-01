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скриншот с видео YouTube 05.07 07:47   MIGnews.com

Скончался писатель Даниил Гранин

Писатель Даниил Гранин скончался в Санкт-Петербурге в ночь на среду на 99-м году жизни, передает Интерфакс.

По словам источника в медицинских кругах, последние несколько дней литератор находился в реанимационном отделении одного из городских стационаров и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

На данный момент информация о дате прощания и похорон писателя не поступала.

Даниил Гранин родился в 1919 году в Петрограде.

Печататься начал в 1949 году. Одним их главных произведений автора стала "Блокадная книга" (1977-1981), написанная совместно с Алесем Адамовичем.

Гранин являлся президентом Общества друзей Российской национальной библиотеки, председателем правления Международного благотворительного фонда им. Лихачева, членом Всемирного клуба петербуржцев, почетным гражданином Санкт-Петербурга, лауреатом множества премий.
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