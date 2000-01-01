05.07 07:47 MIGnews.com

Скончался писатель Даниил Гранин

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Писатель Даниил Гранин скончался в Санкт-Петербурге в ночь на среду на 99-м году жизни, передает Интерфакс.По словам источника в медицинских кругах, последние несколько дней литератор находился в реанимационном отделении одного из городских стационаров и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.На данный момент информация о дате прощания и похорон писателя не поступала.Даниил Гранин родился в 1919 году в Петрограде.Печататься начал в 1949 году. Одним их главных произведений автора стала "Блокадная книга" (1977-1981), написанная совместно с Алесем Адамовичем.Гранин являлся президентом Общества друзей Российской национальной библиотеки, председателем правления Международного благотворительного фонда им. Лихачева, членом Всемирного клуба петербуржцев, почетным гражданином Санкт-Петербурга, лауреатом множества премий.