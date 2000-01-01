В Италии проводят широкомасштабную облаву на мафиози
Итальянская полиция проводит крупную операцию по борьбе с мафией на юге страны.
Как сообщает La Republica, арестованы члены 24 кланов, в том числе известные мафиози из "Ндрангета" и "Коза Ностра".
Цель операции – задержание 116 представителей криминальных группировок. В поимках преступников участвуют более 1000 полицейских, для поиска укрытий мафии используются вертолеты и специальная техника и собаки-ищейки.
Среди подозреваемых есть ряд бывших и действующих политиков, например, мэр города Аветрана Антонио Мина и глава коммуны Эркье Джузеппе Маргерити.