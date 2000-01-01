Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com
В Италии проводят широкомасштабную облаву на мафиози | Фото: Thinkstock05.07 09:40   MIGnews.com

В Италии проводят широкомасштабную облаву на мафиози

Итальянская полиция проводит крупную операцию по борьбе с мафией на юге страны.

Как сообщает La Republica, арестованы члены 24 кланов, в том числе известные мафиози из "Ндрангета" и "Коза Ностра".

Цель операции – задержание 116 представителей криминальных группировок. В поимках преступников участвуют более 1000 полицейских, для поиска укрытий мафии используются вертолеты и специальная техника и собаки-ищейки.

Среди подозреваемых есть ряд бывших и действующих политиков, например, мэр города Аветрана Антонио Мина и глава коммуны Эркье Джузеппе Маргерити.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:29
Выведенные в Израиле хризантемы назвали именем Нарендры Моди
09:29
Полиция перекрыла шоссе Аялон
09:04
Египет отменил визит Махмуда Аббаса
08:28
"Израиль должен готовиться ко дням после Аббаса"
08:07
Катар ответил на ультиматум арабских государств
07:49
Ким Чен Ын: Запуск ракеты - подарок американским ублюдкам
07:47
Скончался писатель Даниил Гранин
07:22
Россия продлила продэмбарго до конца 2018 года
07:17
ХАМАС может спровоцировать новый конфликт с Израилем
06:51
В Хевроне погиб офицер Голани
06:42
Премьер-министр Индии посетил могилу Биньямина Зеэва Герцля
05:16
Стоуна обвинили в нарушении авторских прав из-за "Путина"
03:25
Волочкова показала растяжку на пляже в Греции
02:17
58-летняя Мадонна расстроила фанатов снимком без макияжа
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus