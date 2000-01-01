05.07 10:15 MIGnews.com

Иерусалим: Брат и кузен несколько лет насиловали сестру

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Полиция Иерусалима арестовала жителя города по подозрению в том что он на протяжении нескольких лет насиловал собственную сестру.По делу также задержан кузен пострадавшей.Двое насиловали сестру в бомбоубежище жилого здания в котором жили.Жертва, в конце концов, не вынесла сексуальных издевательств и обратилась за помощью к психологу в своей школе. Та немедленно поставила в известность о произошедшем полицию.Минувшей ночью подозреваемые были арестованы . Им предъявлены обвинения в изнасилованиях и содомии.