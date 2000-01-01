05.08 12:55 MIGnews.com

В Кинерете нашли тело утонувшего туриста из Южной Кореи

אותרה גופתו של התייר שקפץ לכנרת סמוך לחוף גינוסר לפני יומיים. עם קבלת הדיווח על המקרה, פעלו כוחות גדולים של שוטרים ומתנדבים לאיתורו pic.twitter.com/8bna5uLHnz — משטרת ישראל (@IL_police) 5 августа 2017 г.

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