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В Кинерете нашли тело утонувшего туриста из Южной Кореи 05.08 12:55   MIGnews.com

В Кинерете нашли тело утонувшего туриста из Южной Кореи

Два дня поисковых работ, которые израильские спасатели вели в Галилейском море, увенчались печальными вестями – из воды достали тело туриста из Южной Кореи, который утонул после прыжка с прогулочного катера.

Как сообщили в полиции, 30-летний мужчина приехал в Израиль из Южной Кореи в рамках религиозного паломничества. Его имя не разглашается, но известно, что он был христианином.


Дайверы обнаружили тело погибшего путешественника примерно в 800 метрах от пляжа киббуца Гинносар на западном побережье озера.

После того, как находившийся на прогулочном катере мужчина вдруг прыгнул за борт и исчез в пучине озера, к поисковым работам были привлечены волонтеры и спасательные службы, которые искали пропавшего паломника используя патрульные катера ВМС ЦАХАЛа, ныряльщики, вертолет и беспилотник. Поступки его безрассудного поступка так и останутся неразгаданными.

К сожалению, это не первая жизнь, которую озеро Кинерет отняло за лето. В июне тут утонули два человека, а в апреле – еще трое.
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