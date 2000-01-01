05.08 15:11 MIGnews.com

"Люцифер" медленно поджаривает Европу

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Десять европейских государств ввели красный уровень опасности из-за аномальной жары, сообщает Европейская сеть метеослужб Eumetnet.От нее страдают Италия, Черногория, Босния и Герцеговина, Хорватия, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Швейцария, а также Словения. Чуть менее тревожный, оранжевый уровень введен во Франции, Испании, Греции, Болгарии и Македонии.В некоторых районах столбики термометров стремятся к 45-градусной отметке. Известно как минимум о двух погибших от воздействия высоких температур. Десятки пострадавших попали в больницы. В магазинах сметают воду и мороженое. Спасение люди пытаются найти в фонтанах.Стоит отметить, что Европу накрыл антициклон из северной Африки, который итальянские синоптики назвали "Люцифером". Жара унесла уже как минимум две жизни - в Румынии и Польше.