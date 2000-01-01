05.08 15:50 MIGnews.com

Ливан открыл огонь по позициям ISIS на сирийской границе

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Ливанские пограничники открыли огонь из артиллерийских орудий по местам скопления боевиков террористической организации "Исламское Государство" (ISIS) на границе с Сирией.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, приближенный к ливанскому движению "Хизбалла"."Ливанская армия открыла артиллерийский огонь по местам скопления ISIS в Карнет аль-Каф и Мухейрама в горном районе Раас-Баалбек",- сообщил собеседник агентства.О результатах артобстрела источник не сообщил.Ранее лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла заявил, что что ливанская армия способна самостоятельно провести военную операцию по зачистке своих пограничных с Сирией территорий от боевиков ISIS.