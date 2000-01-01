05.08 19:23 MIGnews.com

Афганистан: около аэродрома предотвратили атаку

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Военнослужащие НАТО предотвратили нападение на миссию около аэродрома в провинции Кандагар в субботу, 5 августа.Предполагаемый злоумышленник ликвидирован, также два человека получили ранения.Инцидент произошел, когда военнослужащие возвращались на базу после учений с представителями правоохранительных органов Афганистана."Румынские военнослужащие, обеспечивающие безопасность, вместе советниками командования по обучению, оказанию поддержки открыли ответный огонь для самозащиты и убили вооруженного человека", — говорится в заявлении миссии "Решительная поддержка".В результате перестрелки ранения получили румынский военнослужащий и представитель правоохранительных органов Афганистана, сейчас они проходят лечение.На данный момент проводится расследование инцидента, передает РИА Новости.