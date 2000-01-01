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Туристов задержали за нацистское приветствие у Рейхстага | Фото: Thinkstock05.08 20:29   MIGnews.com

Туристов задержали за нацистское приветствие у Рейхстага

Полиция задержала двух китайских туристов за нацистское приветствие рядом со зданием Рейхстага, где ныне располагается парламент Германии.

Инцидент произошел в субботу, 5 августа.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию Берлина.

Правоохранители заявили, что задержали двух граждан КНР возрастом 36 и 49 лет. Туристы позировали в нацистском приветствии и фотографировали друг друга на телефоны.

Задержанным туристам предъявили обвинение в "использовании символики запрещенных организаций". Граждан Китая отпустили, выписав штраф в размере 500 евро.
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