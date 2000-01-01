06.08 05:28 MIGnews.com

В Италии похитили модель и выставили на аукцион

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Гражданин Польши накачал лекарствами модель из Великобритании, приехавшую в Милан, и похитил ее, после чего выставил на "аукцион" за 300 тысяч евро.Девушка, имя которой не называется, прибыла в Милан для фотосессии 11 июля. Когда она приехала на съемки в студию, события стали развиваться не по плану — модель похитили, сделав укол препарата, применяемого для наркоза. Связанную по рукам и ногам жертву перевезли в сумке в укрытие.Похититель выставил девушку на аукцион в теневом сегменте сети, назначив за нее плату в биткоинах на сумму, эквивалентную 300 тысячам евро.В неволе модель провела неделю. Тревогу поднял агент девушки, инициировавший ее поиски. В итоге 17 июля похититель решил освободить пленницу, узнав, что у нее есть двухлетний ребенок, а продажа матерей якобы была "не в его правилах". Для этого он доставил девушку к зданию британского консульства, где его задержали правоохранители.Преступник признался в содеянном, его причастность к похищению подтверждают собранные биоматериалы и улики, обнаруженные на его компьютере и телефоне, передает РИА Новости.