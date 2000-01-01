Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В Италии похитили модель и выставили на аукцион | Фото: Thinkstock06.08 05:28   MIGnews.com

В Италии похитили модель и выставили на аукцион

Гражданин Польши накачал лекарствами модель из Великобритании, приехавшую в Милан, и похитил ее, после чего выставил на "аукцион" за 300 тысяч евро.

Девушка, имя которой не называется, прибыла в Милан для фотосессии 11 июля. Когда она приехала на съемки в студию, события стали развиваться не по плану — модель похитили, сделав укол препарата, применяемого для наркоза. Связанную по рукам и ногам жертву перевезли в сумке в укрытие.

Похититель выставил девушку на аукцион в теневом сегменте сети, назначив за нее плату в биткоинах на сумму, эквивалентную 300 тысячам евро.

В неволе модель провела неделю. Тревогу поднял агент девушки, инициировавший ее поиски. В итоге 17 июля похититель решил освободить пленницу, узнав, что у нее есть двухлетний ребенок, а продажа матерей якобы была "не в его правилах". Для этого он доставил девушку к зданию британского консульства, где его задержали правоохранители.

Преступник признался в содеянном, его причастность к похищению подтверждают собранные биоматериалы и улики, обнаруженные на его компьютере и телефоне, передает РИА Новости.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:38
Автобус с туристами перевернулся в Индии, есть жертвы
04:23
На Нептуне зафиксировали невероятный шторм
03:38
Почему вредно спать более 8 часов
23:32
Муж королевы Дании не хочет, чтобы их хоронили вместе
20:59
Сирия обвинила коалицию в гибели 43 жителей Ракки
20:29
Туристов задержали за нацистское приветствие у Рейхстага
19:23
Афганистан: около аэродрома предотвратили атаку
18:41
Турция перебросила САУ на границу с Сирией
17:59
Член ХАМАСа утонул во время учений
17:32
Президент Ирана приведен к присяге
16:57
Ученые открыли вид древних червей с 50 шипами
15:50
Ливан открыл огонь по позициям ISIS на сирийской границе
15:11
"Люцифер" медленно поджаривает Европу
14:53
Испанец 10 лет прогуливал работу, чтобы рисовать комиксы
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus