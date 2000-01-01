Автор антисемитской статьи: я заслужил увольнение

"Было глупо с моей стороны помещать столь сложный вопрос в одно предложение. Один из моих недостатков – решение масштабных вопросов простыми методами", - прокомментировал он свою заметку о гендерном неравенстве в "Би-би-си", в которой отличился расистским стереотипом о "евреях-торгашах".
В интервью ирландской радиостанции RTE Мейерс подчеркнул, что до того, как оказаться в печати или на сайте, написанный материал проходит отбор пятью или шестью другими сотрудниками Sunday Times.
"Много людей махнули рукой и дали пройти тому, что не должно было пройти", - утверждает автор.
Впрочем он готов взять на себя полную ответственность за собственное увольнение.
"Я действительно имею в виду, что хочу перед ними (ведущим "Би-би-си" Клаудии Уинклман и Ванессе Фелц – ред.) извиниться. Но, как я понимаю, мне уже ничего не исправить. Для меня все кончено. Я приношу извинения по причине собственного раскаяния, так как я причинил им боль. Но все, что я сказал, было сказано из уважения к их религии", - добавил Кевин Майерс.