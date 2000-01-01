Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Историк: Нацистская оккупация - не так уж и плохо для евреев 05.10 12:42   MIGnews.com

Историк: Нацистская оккупация - не так уж и плохо для евреев

Польский Институт национальной памяти (IPN) дистанцировался от одного из своих преподавателей, посчитавшего, что оккупация нацистами Польши во Вторую мировую войну оказалась "не такой уж и плохой" для местной еврейской общины, забыв, очевидно, что большая часть польских евреев стала жертвами Холокоста.

В понедельник в одном из самых печатаемых местных изданий Gazeta Polska появилась статья заведующего образовательной работой в Институте национальной памяти Томаша Панфила.

"После германской агрессии положение евреев в Польше выглядело не очень плохо. Хотя нацистские оккупационные власти обязали их носить повязки со звездой Давида, обложили их огромными налогами, стали обозначать зоны "только для евреев", в то же время они разрешили создание Юденрата, то есть органов самоуправления", - пишет Панфил, историка по профессии.

Администрация института поспешила заверить прессу в том, что они не только не несут никакой ответственности за слова преподавателя, но и подобные заявления "никоим образом не согласуются с позицией IPN".

"В связи с заявленным в статье Томаша Панфила в Gazeta Polska Институт национальной памяти заявляет, что представленная позиция никоим образом не отображает исторические факты о положении еврейского населения в Польше после 1 сентября 1939 года", - говорится в заявлении вуза.

Руководство института также выразило ожидание, что "в своей научной и журналистской деятельности Томаш Панфил проявит трудолюбие и уважение к принципам исторической и исследовательской точности".

Некоторые коллеги Панфила были более резки в своих высказываниях.

"Это полный абсурд. Подобное невежество пугает", - заявил в интервью изданию Kurier Lubelski руководитель по исследованиям Государственного музея Майданека Дариуш Либионка.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:26
Министр экономики Испании: Каталония не будет независимой
11:09
Грызня правых: из Альтернативы для Германии ушел еще депутат
10:58
ЦРУ рассекретило советскую программу по запуску спутника
10:42
Родственник-гей оказался депутату-ортодоксу ближе Торы
09:23
Российские ученые скоро смогут тщательно изучить вселенную
08:41
Аббас прославляет убийц израильских детей за счет Бельгии
08:23
Если КНДР нанесет ядерный удар - огромные потери неизбежны
07:15
Либерман назвал Арабский список "пятой колонной"
06:34
Учёные: Этим завтракать нельзя!
04:33
Брэд Питт ожесточился
03:57
Учёные нашли профилактику от рака
02:47
Facebook: авторизация пользователя по его лицу
01:45
Ученые научились выделять электричество из слез
00:33
Названа настоящая причина смерти Хью Хефнера
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus