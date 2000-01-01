Историк: Нацистская оккупация - не так уж и плохо для евреев
Польский Институт национальной памяти (IPN) дистанцировался от одного из своих преподавателей, посчитавшего, что оккупация нацистами Польши во Вторую мировую войну оказалась "не такой уж и плохой" для местной еврейской общины, забыв, очевидно, что большая часть польских евреев стала жертвами Холокоста.
В понедельник в одном из самых печатаемых местных изданий Gazeta Polska появилась статья заведующего образовательной работой в Институте национальной памяти Томаша Панфила.
"После германской агрессии положение евреев в Польше выглядело не очень плохо. Хотя нацистские оккупационные власти обязали их носить повязки со звездой Давида, обложили их огромными налогами, стали обозначать зоны "только для евреев", в то же время они разрешили создание Юденрата, то есть органов самоуправления", - пишет Панфил, историка по профессии.
Администрация института поспешила заверить прессу в том, что они не только не несут никакой ответственности за слова преподавателя, но и подобные заявления "никоим образом не согласуются с позицией IPN".
"В связи с заявленным в статье Томаша Панфила в Gazeta Polska Институт национальной памяти заявляет, что представленная позиция никоим образом не отображает исторические факты о положении еврейского населения в Польше после 1 сентября 1939 года", - говорится в заявлении вуза.
Руководство института также выразило ожидание, что "в своей научной и журналистской деятельности Томаш Панфил проявит трудолюбие и уважение к принципам исторической и исследовательской точности".
Некоторые коллеги Панфила были более резки в своих высказываниях.
"Это полный абсурд. Подобное невежество пугает", - заявил в интервью изданию Kurier Lubelski руководитель по исследованиям Государственного музея Майданека Дариуш Либионка.