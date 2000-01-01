05.10 13:44 MIGnews.com

Король Салман прилетел в Москву, а под ним сломался трап

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Исторический визит короля Саудовской Аравии в Москву был омрачен не очень приятным происшествием – при выходе из своего самолета по трапу-эскалатору тот заглох и перестал работать. В результате этого 81-летнему королю Салману пришлось часть трапа преодолеть пешком.Инцидент произошел в московском международном аэропорту "Внуково-2", где вчера вечером приземлился самолет с монархом. Встречали короля с почетным караулом и оркестром. Кроме того, приехала и российская делегация и вице-премьера Дмитрия Рогозина, замглавы МИД Михаила Богданова и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла ДмитриеваКак сообщили позже в Кремле, неисправный электротрап был доставлен из Саудовской Аравии. В аппарате российского президента такие не используются.Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд стал первым монархом Саудовской Аравии, который совершил визит в Москву. В российской столице он пробудет до 7 октября. Ему предстоит совершить серию встреч с высшим руководством федерации, включая президента Владимира Путина, с которым он собирается обсудить, в том числе, и иранский вопрос.