19-летняя солдатка умерла из-за халатности тюремных врачей
Израильская армия оказалась под шквалом критики из-за низкого качества медицинского обслуживания, предоставляемого в военных тюрьмах, что ярче всего проявилось всего после смерти 19-летней военнослужащей через две недели после ее заключения.
Как уже сообщалось, вечером 24 сентября, находясь в своей камере в расположенной в военном комплексе "Црифин" тюрьме №4, военнослужащая ВВС потеряла сознание. Несмотря на госпитализацию в больницу, где ее состояние стабилизировалось, 2 октября она, не приходя в сознание, скончалась.
2-му каналу ИТВ сокамерница погибшей утверждает, что, если бы не ужасное отношение медработников учреждения, трагедии можно было бы избежать.
"Было лишь вопросом времени, когда это случится. Когда солдат жалуется на боли, они думают, что он просто хочет получить освобождение по состоянию здоровья. Вы должны сражаться за визит врача, что в данном случае закончилось смертью. Это история об абсолютном пренебрежении", - говорит она.
Девушка утверждает, что за два месяца, проведенные в тюрьме №4, она наблюдала не менее трех случаев, когда другие отбывающие наказание солдатки доходили до тяжелых клинических случаев.
"Таким тюремная система здравоохранения не занимается. Скорее всего, они дадут вам встретиться с ничего не знающей медсестрой, которая максимум, что сделает – выпишет вам болеутоляющее", - жалуется она.
Напомним, что за день до того, как потерять сознание, солдатка обращалась в тюремный медпункт с жалобами на боли в груди и диарею, но ей действительно прописали лишь болеутоляющие пилюли "Акамол".
Но в ЦАХАЛе отрицают, что девушка могла скончаться из-за халатности тюремных врачей.
"В тюрьмах есть медицинские работники, врачи и психиатры, которые в случае надобности оказывают заключенным всю необходимую помощь. Каждый солдат, попадающий в военную тюрьму, проходит медконсультацию, в ходе которой ему могут при необходимости оказать медицинскую помощь", - заявили военные.