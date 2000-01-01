05.10 16:39 MIGnews.com

Израиль: турист при попытке самоубийства, ранил других

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Турист из Польши, приехавший в Израиль, совершил попытку самоубийства, при этом ранив прохожую. Так, 29-летний поляк выпрыгнул из окна третьего этажа своих апартаментов в четверг днем, 5 октября.Инцидент произошел в городе Афула. После прыжка из окна молодой человек врезался в 50-летнюю женщину на улице. Прохожая возвращалась к себе домой в тот момент, когда на нее "свалился" турист из Польши.В результате инцидента женщина получила травмы. Также был тяжело ранен и молодой человек.Обеих доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.В полиция завили, что по факту инцидента начато расследование. Правоохранители полагают, что турист пытался совершить самоубийство под воздействием опасных наркотиков.