05.10 18:58 MIGnews.com

Пакистан: жертвами взрыва в храме стали десятки человек

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На западе Пакистана в провинции Белуджистан прогремел взрыв. Инцидент произошел в четверг, 5 октября в местном храме, недалеко от города Джхал-Магси.Жертвами взрыва стали 18 человек и еще 22 получили ранения. По сообщениям телеканала Geo TV смертник совершил подрыв в храме в пакистанской провинции.Отмечается, что террорист пытался войти в храм и привел в действие взрывное устройство в тот момент, когда сотрудники полиции остановили его.Пострадавших госпитализировали в больницу. В полиции сообщили, что в результате нападения погиб один полицейский и еще два были ранены.