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twitter/@Mdais 05.10 20:31   MIGnews.com

Кирьят-Ата: жестокое убийство молодого мужчины

Молодой мужчина подвергся жестокому нападению на улице Янвели в Кирьят-Ате в четверг, 5 октября. Сообщается, что он получил ножевые и огнестрельные ранения в спину.

На место происшествия прибыли медики из Маген Давид Адом. Мужчину приблизительно 25 лет госпитализировали с тяжелыми ранениями в больницу "Рамбам" в Хайфе.

Позже пострадавший скончался от полученных травам.

В полиции считают, что инцидент скорее всего, носит криминальный характер. Подробности уточняются.
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