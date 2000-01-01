05.10 20:31 MIGnews.com

Кирьят-Ата: жестокое убийство молодого мужчины

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Молодой мужчина подвергся жестокому нападению на улице Янвели в Кирьят-Ате в четверг, 5 октября. Сообщается, что он получил ножевые и огнестрельные ранения в спину.На место происшествия прибыли медики из Маген Давид Адом. Мужчину приблизительно 25 лет госпитализировали с тяжелыми ранениями в больницу "Рамбам" в Хайфе.Позже пострадавший скончался от полученных травам.В полиции считают, что инцидент скорее всего, носит криминальный характер. Подробности уточняются.