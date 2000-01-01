06.10 01:45 MIGnews.com

Британец пытался убить жену дважды за одну неделю

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Правоохранительные органы Великобритании арестовали мужчину по подозрению в попытке убийства собственной супруги с целью получения 120 тыс. фунтов страховки.Как пишет Daily Mail, хотя Эмиль и Виктория Сильерс поженились всего несколько лет назад, после свадьбы мужчина начал изменять ей с бывшей женой. Вскоре в приложении он познакомился с женщиной, с которой завел адюльтер и с которой захотел остаться, заодно избавившись от супруги.Убийство Эмиль хотел замаскировать убийство под несчастный случай. Учитывая то, что он с супругой работал инструкторами по прыжкам с парашютом, он подрезал стропы своей жены, из-за чего основной парашют Виктории вообще не сработал, а запасной раскрылся не полностью. Несмотря на это, женщина не просто выжила, но и даже не потеряла сознание при падении.Когда следователи изучили парашют, то вскрыли злонамеренные планы Эмиля и сразу признали его первым в списке подозреваемых. Кроме того, оказалось, что за два дня до инцидента с парашютом Эмиль сломал в доме газовый клапан и ушел на работу. Однако Виктория и тут оказалась не промах – учуяв запах газа и устранив утечку, она написала мужу: "Ты что, хочешь меня убить?"Впрочем, даже несмотря на весомые доказательства (переписку Эмиля с любовницей), он категорически отрицает оба обвинения, однако последнее слово останется за судом присяжных, который состоится в ближайшее время.