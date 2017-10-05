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В Эр-Рияде раскрыли террористическую ячейку | Фото: Thinkstock06.10 07:11   MIGnews.com

В Эр-Рияде раскрыли террористическую ячейку

Силы безопасности Саудовской Аравии раскрыли в Эр-Рияде террористическую "ячейку", связанную с группировкой "Исламское Государство". Об этом говорится в заявлении службы безопасности королевства.

"Службам безопасности удалось раскрыть "ячейку" ISIS в Эр-Рияде, ликвидировать три места схрона, в результате операции убиты двое террористов, задержаны пять человек", — отмечается в сообщении.

Как уточнили в главном управлении службы безопасности, один из террористов был убит при отказе сдаться сотрудникам сил безопасности, еще один — подорвал себя, когда его окружили полицейские.

В местах, где собирались террористы, было обнаружено оружие и вещества для изготовления взрывчатки, передает РИА Новости.
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