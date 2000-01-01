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В Саудии арестованы 11 недовольных `коммуналкой` принцев | Фото: Thinkstock06.01 22:41   MIGnews.com

В Саудии арестованы 11 недовольных "коммуналкой" принцев

Весьма неожиданным для них самих поворотом завершился протест 11 членов монаршей семьи в Эр-Рияде.

Как сообщает саудовская интернет-газета "Сабк", 5 ноября 11 недовольные принцы собрались в королевском дворце, где потребовали отменить приказ короля Салмана, согласно которому они теперь обязаны сами оплачивать счета за воду и электричество. Кроме того, они потребовали денежную компенсацию за казнь их двоюродного брата

Несмотря на "голубую кровь", королевская гвардия недолго думая арестовала протестующих. Принцев заключили в тюрьму Эль-Хайр, где они ожидают начало судебного разбирательства.
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