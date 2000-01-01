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В США мужчина расстрелял семью и покончил с собой | Фото:06.01 17:21   MIGnews.com

В США мужчина расстрелял семью и покончил с собой

В американском городе Санта-Кларита (округ Лос-Анджелес) мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли четыре члена одной семьи, включая несовершеннолетнего ребенка.

Об этом в субботу. 6 января сообщает ABC со ссылкой на полицию.

В пресс-службе полиции отмечают, что, по предварительной версии следствия, мужчина застрелил свою жену и двоих детей в возрасте около 20 и 11 лет, после чего совершил самоубийство.

По данным издания, полиция обнаружила тела 5 января закрытом на время праздников центре дневного ухода за детьми. Отмечается, что именно там работала погибшая женщина.

О причинах такого поступка полиция не сообщает, выясняются обстоятельства инцидента.
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