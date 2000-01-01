06.01 17:56 MIGnews.com

В Мексике в такси нашли пять человеческих голов

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В мексиканском штате Веракрус полицейские нашли пять отрезанных голов на капоте машины такси.Об этом в субботу, 6 января сообщает Рroceso.com.mx со ссылкой на полицию.Машина с отрезанными головами на капоте была оставлена на дороге в муниципалитете Тлакотальпан. Остальные части тел убитых полицейские нашли в мешках, брошенных в салоне автомобиля.Инцидент произошел в муниципалитете Тлакотальпан, пишет издание.Сотрудники правоохранительных органов не сообщают, кто был убит. Известно только, что на капоте такси был нарисован знак одного из местных наркокартелей.Согласно статистике, штат Веракрус в прошлом году занял второе место по количеству похищений в Мексике и третье — по убийствам.