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В Афганистане ликвидировали 20 боевиков `Талибана` | Фото:06.01 18:24   MIGnews.com

В Афганистане ликвидировали 20 боевиков "Талибана"

Около 20 боевиков группировки "Талибан" ликвидированы, еще восемь ранены в результате атаки вооруженных сил Афганистана в западной провинции Фарах.

Об этом в субботу, 6 января сообщают местные СМИ со ссылкой на управление полиции провинции.

Сообщается, что афганские военные атаковали скопление группы боевиков вблизи селения Хушк-Абад уезда Хоки-Сафед.

В пресс-службе полиции отмечают, среди убитых боевиков - четыре местных полевых командира движения "Талибан".
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