06.01 18:24 MIGnews.com

В Афганистане ликвидировали 20 боевиков "Талибана"

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Около 20 боевиков группировки "Талибан" ликвидированы, еще восемь ранены в результате атаки вооруженных сил Афганистана в западной провинции Фарах.Об этом в субботу, 6 января сообщают местные СМИ со ссылкой на управление полиции провинции.Сообщается, что афганские военные атаковали скопление группы боевиков вблизи селения Хушк-Абад уезда Хоки-Сафед.В пресс-службе полиции отмечают, среди убитых боевиков - четыре местных полевых командира движения "Талибан".