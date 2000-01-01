06.01 19:13 MIGnews.com

Палестинцы забросали камнями машину греческого патриарха

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Сегодня, 6 января, во время движения кортежа патриарха Иерусалимского Феофила III к месту проведения праздничной службы в церкви Рождества Христова в Бейт-Лехеме (Вифлееме) группа арабов забросала черный лимузин патриарха камнями.Об этом в субботу сообщает Reuters.Толпа палестинцев окружила автомобили и устроила гневный протест с бросанием камней и бутылок. Автомобили кортежа были повреждены, но им удалось прорвать окружение.Сообщений о возможных пострадавших не поступало.По данным палестинского агентства Maan, участники беспорядков протестуют против сделок, в результате которых греко-православный патриархат продает земельные участки израильским бизнесменам."Сегодня мы собрались здесь, чтобы помешать въезду в церковь предателя Феофила", - сказал Салама Шахин, активист движения Арабской православной молодежи. Его слова цитирует Daily Star со ссылкой на AFP. " Этот человек должен предстать перед судом, потому что он предал родину, предал церковь и предал принципы", - заявил Шахин.Отметим, Греческая православная церковь является одним из крупнейших землевладельцев на Святой земле. В последние годы ее решение продавать основные активы частным инвесторам вызывало противоречия как среди израильтян, так и среди палестинцев.