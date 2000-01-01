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При сходе лавины на севере Индии погибли 11 человек | Фото:06.01 19:47   MIGnews.com

При сходе лавины на севере Индии погибли 11 человек

В индийском штате Джамму и Кашмир в результате схода лавины погибли 11 человек.

Об этом в субботу, 6 января сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на официальные источники.

Издание отмечает, что инцидент произошел в северном округе Купвара в штате Джамму и Кашмир в пятницу вечером. Среди погибших двухлетний ребенок.

В пресс-службе полиции сообщили, что в результате поисково-спасательной операции удалось спасти двух человек.

Первая лавина засыпала 12 человек, семеро из которых находились в машине. Двоих удалось спасти. Во время повторного снежного "удара" погиб сотрудник дорожной службы, пишет газета.
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