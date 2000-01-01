07.01 03:33 MIGnews.com

В Индии мужчину похитили и насильно женили

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В Индии 29-летнего мужчину похитили, чтобы насильно женить. Об этом в субботу, 6 января сообщает AOL.Издание отмечает, что Винода Кумара похитили по пути на свадьбу к своему другу.Сообщается, что Кумара горько плакал во время свадебных обрядов. В это время его самого держали на прицеле.По словам полиции, Кумара познакомился с родителями будущей невесты на свадьбе друга. Они попросили его выйти на улицу, где его и похитили.Инцидент произошел в североиндийском городе Патна, уточняет агентство.Такие свадьбы называют на местном наречии "Пакадуа Вива", или насильственный брак. На это идут семьи, которые хотят получить хорошо женихов для своих дочерей, но не соответствуют их требованиям.