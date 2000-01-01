06.01 20:44 MIGnews.com

25 мигрантов погибли в кораблекрушении у берегов Ливии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Не менее 25 человек погибли в результате крушения надувной лодки с мигрантами у берегов Ливии.Об этом в субботу, 6 января сообщает агентство France-Press со ссылкой на две неправительственные организации.По информации немецкой неправительственной организации Sea Watch, инцидент произошел к северу от Триполи. На борту лодки находились не менее 150 человек.В ходе операции, участие в которой приняли также корабли итальянских ВМС, удалось спасти 84 человека, отмечает издание.Отметим, мигранты из африканских стран регулярно пытаются переправиться на побережье Италии через Ливию. Часто они пересекают границу на переполненных надувных лодках, которые терпят крушения при плохих погодных условиях.