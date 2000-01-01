Умер побывавший на Луне астронавт NASA Джон Янг

Американский астронавт Джон Янг, ставший девятым человеком, ступившим на поверхность Луны, умер в возрасте 87 лет.
Об этом в субботу, 6 января сообщило агентство NASA в своем Twitter.
"Мы опечалены кончиной астронавта Джона Янга, которому было 87 лет. Янг дважды летал к Луне, побывал на ее поверхности и летал в первой миссии "Спейс шаттл". Он был в космосе шесть раз в рамках программах "Джемини", "Аполлон" и "Спейс шаттл", - заявили в агентстве.
В сообщении работники NASA также напомнили, что Джон Янг дважды летал к Луне, ступал на ее поверхность, а также был командиром шаттла "Колумбия".
We're saddened by the loss of astronaut John Young, who was 87. Young flew twice to the Moon, walked on its surface & flew the first Space Shuttle mission. He went to space six times in the Gemini, Apollo & Space Shuttle programs. pic.twitter.com/l4nSwUCMIq
Джон Янг был отобран в отряд астронавтов в 1962 году и прекратил работать в NASA в 2004 году. Как отмечает космическое ведомство, после этого "он продолжал выступать за развитие технологий, которые позволят нам жить и работать на Луне и Марсе".
По данным NASA, за свою карьеру Янг находился в космосе примерно 835 часа.
При этом обстоятельства и причина смерти Янга не указывается.