06.01 21:44 MIGnews.com

Умер побывавший на Луне астронавт NASA Джон Янг

We're saddened by the loss of astronaut John Young, who was 87. Young flew twice to the Moon, walked on its surface & flew the first Space Shuttle mission. He went to space six times in the Gemini, Apollo & Space Shuttle programs. pic.twitter.com/l4nSwUCMIq — NASA (@NASA) 6 января 2018 г.

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Американский астронавт Джон Янг, ставший девятым человеком, ступившим на поверхность Луны, умер в возрасте 87 лет.Об этом в субботу, 6 января сообщило агентство NASA в своем Twitter."Мы опечалены кончиной астронавта Джона Янга, которому было 87 лет. Янг дважды летал к Луне, побывал на ее поверхности и летал в первой миссии "Спейс шаттл". Он был в космосе шесть раз в рамках программах "Джемини", "Аполлон" и "Спейс шаттл", - заявили в агентстве.В сообщении работники NASA также напомнили, что Джон Янг дважды летал к Луне, ступал на ее поверхность, а также был командиром шаттла "Колумбия".Джон Янг был отобран в отряд астронавтов в 1962 году и прекратил работать в NASA в 2004 году. Как отмечает космическое ведомство, после этого "он продолжал выступать за развитие технологий, которые позволят нам жить и работать на Луне и Марсе".По данным NASA, за свою карьеру Янг находился в космосе примерно 835 часа.При этом обстоятельства и причина смерти Янга не указывается.