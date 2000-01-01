07.01 07:13 MIGnews.com

Скончалась Эльза Брандейс, спасавшая евреев от нацистов

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Жительница Венгрии Эльза Брандейс, в годы Второй мировой войны спасшая десятки евреев, скончалась в своем родном городе Шопрон в возрасте 110 лет.Об этом сообщает Deutsche Welle.В 1995 году Брандейс была удостоена почетного звания "Праведник народов мира", присваиваемого Израильским институтом катастрофы и героизма мемориала Холокоста "Яд Вашем".Брандейс также спасла от депортации в концлагерь будущего миллиардера и филантропа Джорджа Сороса. На тот момент 13-летний Сорос со своей матерью скрывался в летнем доме Брандейс на озере Балатон.Эльза Брандейс родилась в австрийском городе Руст в 1907 году. Она была известна как танцовщица и преподаватель танцев, а также как активная сторонница лютеранской церкви.