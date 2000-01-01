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Кипр: арестован израильтянин, замешанный в торговле органами | Фото: Thinkstock06.01 08:46   MIGnews.com

На Кипре арестован израильтянин за торговлю органами

Правоохранительные органы Кипра задержали гражданина Еврейского государства Моше Хареля, которого подозревают в торговле человеческими органами.

Якобы порядка десяти лет назад он, обещая до 14,5 тыс. долларов донорам почек из Турции и пост-советских стран, заманивал их в Косово и изымал органы. При этом далеко не всем доноры получали деньги платил. Добытые почки доставались израильским пациентам по цене до 120 тыс. долларов.

Ранее Хареля объявили в международный розыск Интерпол и Россия. На данный момент он находится под стражей на Кипре, власти которого уже получили запрос на его экстрадицию в Косово. Ситуацию осложняет тот факт, что Кипр относится к числу стран, не признавших независимость, объявленную косоварами в 2008 году.

"Несколько дней назад на основании международного ордера на Кипре был арестован подозреваемый М. Х., находящийся в розыске с 2010 года", - цитирует представителя полиции Косово Баки Келани агентство Reuters.

Хареля обвиняют в том, что он является одним из девяти членов ячейки торговли человеческими органами, орудовавшей в клинике одного из жилых районов косоварской столицы Приштины. Их преступления всплыли наружу после того, как после удаления почки гражданин Турции пожаловался сотрудникам городского аэропорта на боли в боку.

В 2013 году директор клиники Лютфи Дервиши и его сын Арбан были приговорены к восьми и семи годам лишения свободы соответственно, однако позже они скрылись от правосудия. В прошлом году директора поймали, однако его сын и один из докторов, турок Юсуф Сонмез, все еще находятся в бегах.
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