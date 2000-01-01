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В аэропорту Торонто столкнулись самолеты 06.01 09:55   MIGnews.com

Столкновение самолетов в аэропорту Торонто (видео)

Самолеты авиакомпаний WestJet и Sunwing не смогли разминуться в международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона, в результате чего произошло столкновение. ЧП случилось около 3-го терминала утром 6 января.

"WestJet подтверждает, что прибывший из Канкуна в Торонто Boeing 737-800 (рейс WS2425) с 168 пассажирами и шестью членами экипажа на борту на подъезде к пассажирскому "рукаву" столкнулся с выезжавшим от ворот самолетом компании Sunwing", - говорится в Twitter WestJet.

Как видно на видео с места ЧП, лайнер Sunwing задел хвостом крыло второго самолета, в результате чего произошло возгорание.

Как сообщают в официальном микроблоге воздушной гавани, все пассажиры и члены экипажа WestJet были эвакуированы, никто из них не пострадал. Также известно, что самолет Sunwing был пуст – его тащил тягач.

В результате случившегося была частично ограничена взлетно-посадочная деятельность в третьем терминале воздушной гавани. На место ЧП прибыли спасатели и сотрудники пожарной службы.

Начато расследование обстоятельств произошедшего.
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