06.01 09:55 MIGnews.com

Столкновение самолетов в аэропорту Торонто (видео)

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Самолеты авиакомпаний WestJet и Sunwing не смогли разминуться в международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона, в результате чего произошло столкновение. ЧП случилось около 3-го терминала утром 6 января."WestJet подтверждает, что прибывший из Канкуна в Торонто Boeing 737-800 (рейс WS2425) с 168 пассажирами и шестью членами экипажа на борту на подъезде к пассажирскому "рукаву" столкнулся с выезжавшим от ворот самолетом компании Sunwing", - говорится в Twitter WestJet.Как видно на видео с места ЧП, лайнер Sunwing задел хвостом крыло второго самолета, в результате чего произошло возгорание.Как сообщают в официальном микроблоге воздушной гавани, все пассажиры и члены экипажа WestJet были эвакуированы, никто из них не пострадал. Также известно, что самолет Sunwing был пуст – его тащил тягач.В результате случившегося была частично ограничена взлетно-посадочная деятельность в третьем терминале воздушной гавани. На место ЧП прибыли спасатели и сотрудники пожарной службы.Начато расследование обстоятельств произошедшего.