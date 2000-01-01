06.07 12:51 MIGnews.com

Лидер "Шалтая-Болтая" получил два года колонии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Мосгорсуд приговорил лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева к двум годам колонии общего режима,сообщает ТАСС.Таким образом, он признан виновным в незаконном доступе к компьютерной информации (часть 3 статьи 272 УК РФ).РИА Новости сообщает, что с учетом времени под арестом Аникееву предстоит провести в колонии один год и четыре месяца. Через четыре месяца он сможет просить об условно-досрочном освобождении.Прокуратура требовала для Аникеева 2,5 года колонии. Агентство отмечает, что это наказание считается мягким с учетом вменяемых обвинений. На сокращение срока повлияло признание вины подсудимым. Информация о деталях процесса отсутствует, поскольку он был закрытым из-за режима секретности.В феврале сообщалось, что Аникеев признался, что действовал в составе хакерской группы "Шалтай-Болтай" под псевдонимом Льюис. Адвокат отмечал, что в деле нет ни громких имен, ни гостайн. Позднее стало известно, что дело лидера хакерской группы выделено в отдельное производство.Группировка "Шалтай-Болтай", или "Анонимный интернационал", действовала в течение нескольких лет. Она специализировалась на перехвате переписок и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ. Полученные данные затем продавались через интернет. По данному делу были арестованы Аникеев (российский журналист, несколько лет проживший на Украине) и еще два человека.Сам Аникеев отрицает контакты со спецслужбами и политический характер деятельности "Шалтая-Болтая".