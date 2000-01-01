Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








скриншот с видео YouTube 06.07 12:51   MIGnews.com

Лидер "Шалтая-Болтая" получил два года колонии

Мосгорсуд приговорил лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева к двум годам колонии общего режима,сообщает ТАСС.

Таким образом, он признан виновным в незаконном доступе к компьютерной информации (часть 3 статьи 272 УК РФ).

РИА Новости сообщает, что с учетом времени под арестом Аникееву предстоит провести в колонии один год и четыре месяца. Через четыре месяца он сможет просить об условно-досрочном освобождении.

Прокуратура требовала для Аникеева 2,5 года колонии. Агентство отмечает, что это наказание считается мягким с учетом вменяемых обвинений. На сокращение срока повлияло признание вины подсудимым. Информация о деталях процесса отсутствует, поскольку он был закрытым из-за режима секретности.

В феврале сообщалось, что Аникеев признался, что действовал в составе хакерской группы "Шалтай-Болтай" под псевдонимом Льюис. Адвокат отмечал, что в деле нет ни громких имен, ни гостайн. Позднее стало известно, что дело лидера хакерской группы выделено в отдельное производство.

Группировка "Шалтай-Болтай", или "Анонимный интернационал", действовала в течение нескольких лет. Она специализировалась на перехвате переписок и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ. Полученные данные затем продавались через интернет. По данному делу были арестованы Аникеев (российский журналист, несколько лет проживший на Украине) и еще два человека.

Сам Аникеев отрицает контакты со спецслужбами и политический характер деятельности "Шалтая-Болтая".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:42
ВВС Израиля сократили срок службы Apache на 80%
13:28
Нетаниягу и Нарендра Моди на пляже в Хайфе  
13:19
Польша покупает американские системы ПВО Patriot
13:18
Израильтян предупредили об опасности поездок на Филиппины
12:52
Израиль и Индия подписали 7 соглашений
12:31
Катар похоронил планы Трампа об энергетическом доминировании
11:50
Макрон осудил поселенческую деятельность Израиля
11:29
Больше тысячи подростков в Израиле занимаются проституцией
11:05
Наводнение в Японии: пропали не менее 15 человек
10:55
Палестинские арабы хвастаются сотнями атак против израильтян
10:32
Путин отметил эффективность формата G20
10:10
Следующая война начнется в Газе
09:54
ЮНЕСКО вновь проголосовала против Израиля
09:35
Гарри Каспаров возобновит карьеру шахматиста спустя 12 лет
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus