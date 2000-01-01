06.07 13:18 MIGnews.com

Израильтян предупредили об опасности поездок на Филиппины

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Контр-террористический штаб Израиля распространил предупреждение о крайней опасности поездок на остров Минданао и группу островов Сулу.Предупреждение издано в связи с усилением террористической активности на указанных территориях.Штаб считает положение настолько серьезным, что требует от всех израильтян, находящихся на Минданао или Сулу немедленно их покинуть. В остальной части страны израильтянам рекомендуется проявлять осторожность и бдительность.