Израильтян предупредили об опасности поездок на Филиппины
Контр-террористический штаб Израиля распространил предупреждение о крайней опасности поездок на остров Минданао и группу островов Сулу.
Предупреждение издано в связи с усилением террористической активности на указанных территориях.
Штаб считает положение настолько серьезным, что требует от всех израильтян, находящихся на Минданао или Сулу немедленно их покинуть. В остальной части страны израильтянам рекомендуется проявлять осторожность и бдительность.