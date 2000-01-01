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скриншот с видео 06.07 14:22   MIGnews.com

Перед саммитом G20 в Гамбурге сожгли автосалон Porsche

Восемь автомобилей премиальной марки Porsche были уничтожены огнем в ночь на 6 июля на парковке одного из автосалонов в Гамбурге, где в ближайшие дни должен состояться саммит лидеров стран "Большой двадцатки", сообщает Focus.

Пожарные прибыли на вызов около 4 часов утра, однако справиться с возгоранием не успели. Местная полиция расценивает случившееся как поджог.

Скорее всего, возгорание стало делом рук радикалов, выступающих против проведения в Гамбурге саммита мировых лидеров. Ожидается, что в акциях протеста в городе могут принять участие около 100 тысяч человек. По всему городу демонстранты уже возводят палаточные лагеря.


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