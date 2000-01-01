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Полиция сорвала гей-оргию в доме советника Папы Римского 06.07 16:59   MIGnews.com

Гей-оргия с наркотиками в доме советника Папы Римского

Жандармы Ватикана стала свидетелями очень компрометирующего происшествия, случившегося в самом центре католической веры. Как пишет местная газета Il Fatto Quotidiano, после поступившего звонка о шуме и подозрительной деятельности правоохранители ворвались в одну из квартир и обнаружили там гей-оргию, участники которой находились под влиянием психотропных препаратов.

Соль заключается в том, что квартира находилась на балансе Конгрегации доктрины веры, а жил в ней 50-летнего Луиджи Капоцци – секретарь Франческо Коккопалмерио, главы Папского совета по законодательным текстам и главного советника понтифика.

Стоит пояснить, что в задачи Конгрегации доктрины веры входит наблюдение за чистотой морали и расследование обвинений на счет совращения священниками малолетних.

Отмечается, что разоблачение произошло еще в июне, однако прессе об этом стало известно лишь недавно. Луиджи Капоцци был задержан и доставлен в реабилитационный центр Пия XI, где прошел курс лечения от передозировки наркотиками, а после отправился в монастир.

Il Fatto Quotidiano предсказуемо сообщила о ярости, в которою Папу Римского Франциска привело случившееся, однако какое наказание может ждать Капоцци, пока неизвестно.
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