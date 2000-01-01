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Израиль. Школьные каникулы станут короче на неделю | Фото: Thinkstock06.07 17:39   MIGnews.com

Израиль. Школьные каникулы станут короче на неделю

Начиная со следующего учебного года министр просвещения Нафтали Беннет планирует сократить длительность школьных каникулы - сперва это коснется первоклассников, но позже перейдет и на всю младшую школу.

Как пишет "Едиот Ахронот", глава Минпросвета рассматривает три варианта, каждый из которых обойдется бюджету в миллионы шекелей, однако цель оправдывает средства – Беннет хочет облегчить жизнь родителям учащихся, которые вынуждены подыскивать варианты присмотра за своими отпрысками, пока сами находятся на работах.

Напомним, что вдобавок к двум месяцам летних каникул у учеников есть еще и порядка 44 выходных дней в течение года. Выходных у их родителей куда меньше.

Первоначально дополнительные учебные дни будут вводиться для учеников 1-3 классов. Но Беннет планирует распространить свою программу и на остальные классы начальной школы, а также на детские сады.

Новый план включает начало учебы непосредственно после Песаха, Шавуота и Суккота и урезание каникул, начинающихся за несколько дней до Песаха и Хануки. В целом планируется ввести семь дополнительных учебных дней.

Согласно первому плану, учителей обяжут выходить в эти дни на работу, но взамен компенсируют им семь дней отпуска, которые они смогут взять в любое время.

Второй план заключается в том, чтобы посвятить эту неделю не стандартной учебной программе, а факультативам или саморазвитию. К тому же учителя смогут выходить на работу по желанию, и если они откажутся, школы должны будут привлекать сторонних сотрудников.

Третий и самый жестокий по отношению к педагогам вариант предполагает их обязательную работу без компенсации отпуска. Этот вариант считается наименее вероятным.

"Мы говорим о тяжелой нагрузке работающих родителей в Израиле, и я восприимчиво отношусь к их чувствам. Мы работаем над обеспечением всеобъемлющего и серьезного решения проблемы разницы между количеством дней отпуска у родителей и каникул у их детей", - сказал Нафтали Беннет.
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