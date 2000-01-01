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Взрыв на пляже в Яффо | Фото: Thinkstock06.07 20:09   MIGnews.com

Взрыв на пляже в Яффо

Израильская полиция взрыве, который прогремел сегодня на пляже в Яффо. В результате происшествия пострадал как минимум один человек.

В Маген Давид Адом подтвердили госпитализацию молодого израильтянина с тяжелыми травмами – 23-летнего (по другой версии, 25-летнего) пострадавшего с ожогами забрали в больницу "Ихилов".

По данному факту было начато расследование. Взрыв произошел после того, как в потерпевшего бросили гранату улице Аза, сообщили в службе спасения ЗАКА, но другие источники утверждают о заминированном мотоцикле.

По версии детективов, случившееся является результатом разборок израильской мафии.
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