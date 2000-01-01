07.07 02:11 MIGnews.com

Нигериец 12 часов летел в Лагос в отсеке для шасси

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Нигерийский подросток прилетел из Лондона в Лагос в отсеке для шасси и выжил, передает AFP.Представители гражданской авиации стран выясняют, как 15-летнему гражданину Нигерии удалось перенести 12-часовой перелет при температуре минус 50 градусов, которая характерна для высоты 9,5 километров.Инцидент произошел еще 1 июля. Безбилетного пассажира обнаружили в техническом отсеке шасси Boeing 747 авиакомпании Med-View Airline. Сам подросток заявил, что собирался слетать туда и обратно.