ВВС Израиля сократили срок службы Apache на 80%

Командование ВВС Израиля приняло решение о сокращении срока службы лопастей боевого вертолета Apache с 4600 часов до 995.
Решение принято после того, как на лопасти вертолета эскадрильи Цора была обнаружена трещина длиной 20 см. Это привело к приказу о немедленном запрете полетов всех вертолетов подобного типа.
Детали инцидента переданы производителю вертолетов - компании Boeing, но она пока никак не комментирует произошедшее и продолжает собственное расследование.
Офицер ЦАХАЛа, близкий к расследованию, сообщил корреспонденту портала walla о том, что трещина находилась у основания ротора, и рядом с ней обнаружено множество мелких дефектов, которые, скорее всего, свидетельствуют о производственном браке.
Офицер также пояснил, что в Израиле применяются более жесткие стандарты проверки качества, чем в американской армии.