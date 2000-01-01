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ВВС Израиля сократили срок службы Apache на 80% 06.07 13:42   MIGnews.com

ВВС Израиля сократили срок службы Apache на 80%

Командование ВВС Израиля приняло решение о сокращении срока службы лопастей боевого вертолета Apache с 4600 часов до 995.

Решение принято после того, как на лопасти вертолета эскадрильи Цора была обнаружена трещина длиной 20 см. Это привело к приказу о немедленном запрете полетов всех вертолетов подобного типа.

Детали инцидента переданы производителю вертолетов - компании Boeing, но она пока никак не комментирует произошедшее и продолжает собственное расследование.

Офицер ЦАХАЛа, близкий к расследованию, сообщил корреспонденту портала walla о том, что трещина находилась у основания ротора, и рядом с ней обнаружено множество мелких дефектов, которые, скорее всего, свидетельствуют о производственном браке.

Офицер также пояснил, что в Израиле применяются более жесткие стандарты проверки качества, чем в американской армии.
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