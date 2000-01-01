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flickr 06.07 11:05   MIGnews.com

Наводнение в Японии: пропали не менее 15 человек

По меньшей мере, 15 человек числятся пропавшими без вести в результате наводнения на юге Японии, вызванного ливневыми дождями, сообщили местные власти.

Генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга, заявил, что "поступают многочисленные сообщения о людях, которых не могут найти".

Вице-премьер Японии Таро Асо объявил, что на острове Кюсю сложилась "чрезвычайная ситуация".

Значительный ущерб нанесен инфраструктурным объектам, дорогам, жилым и другим постройкам. Часть жителей оказались блокированными водой. Пока власти не могут подсчитать сумму ущерба от стихийного бедствия.

Метеорологи предупреждают о возможном ухудшении ситуации из-за продолжения ливней вплоть до пятницы включительно, возможном сходе оползней, разливах рек.

К настоящему моменту предупреждения о необходимости эвакуироваться получили более 550 тыс. жителей префектур Фукуока и Оита.
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