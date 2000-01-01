06.08 10:42 MIGnews.com

Араб убил любовницу-еврейку, похитил кредитку и угнал машину

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В окружном суде Тель-Авива предъявлены обвинения жителю Шхема Мухаммеду Харуфу.Харуф обвиняется в том, что в конце мае убил израильскую любовницу Михаль Халими из Адама, угнал ее автомобиль, продал его на территории Палестинской автономии, и украл кредитку покойной.11 мая Халими, у которой с Харуфом была длительная романтическая связь, сообщила ему, что беременна от своего мужа, Ахарона Халими. В этот день Харуф решил убить ее.28 мая Харуф встретился с Халими на окраине Холона, в уединенном месте близ стройки. Он душил ее 15 минут, и затем разбил ей голову двумя бетонными блоками. После этого он забросал тело строительными мусором и покрышками.После этого он приехал на машине Халими к обитателю Тулькарема Атиру Луси и попросил его продать машину за 2500 шекелей. Тот продал ее за 2700 и 2500 отдал Харуфу.Харуф также дважды попытался снять с помощью кредитки деньги со счета Халими - но не преуспел в этой затее.Харуф был арестован сразу после убийства но через некоторое время отпущен, Его арестовали второй раз после того, как полиция собрала вещественные доказательства против него. Харуф признался в убийстве, но говорит, что совершил его из националистических побуждений. Тоже самое утверждает муж и семья Халими. Они говорят, что Харуф убил Михаль потому, что она была еврейкой.