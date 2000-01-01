Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Араб убил любовницу-еврейку, похитил кредитку и угнал машину 06.08 10:42   MIGnews.com

Араб убил любовницу-еврейку, похитил кредитку и угнал машину

В окружном суде Тель-Авива предъявлены обвинения жителю Шхема Мухаммеду Харуфу.

Харуф обвиняется в том, что в конце мае убил израильскую любовницу Михаль Халими из Адама, угнал ее автомобиль, продал его на территории Палестинской автономии, и украл кредитку покойной.

11 мая Халими, у которой с Харуфом была длительная романтическая связь, сообщила ему, что беременна от своего мужа, Ахарона Халими. В этот день Харуф решил убить ее.

28 мая Харуф встретился с Халими на окраине Холона, в уединенном месте близ стройки. Он душил ее 15 минут, и затем разбил ей голову двумя бетонными блоками. После этого он забросал тело строительными мусором и покрышками.

После этого он приехал на машине Халими к обитателю Тулькарема Атиру Луси и попросил его продать машину за 2500 шекелей. Тот продал ее за 2700 и 2500 отдал Харуфу.

Харуф также дважды попытался снять с помощью кредитки деньги со счета Халими - но не преуспел в этой затее.

Харуф был арестован сразу после убийства но через некоторое время отпущен, Его арестовали второй раз после того, как полиция собрала вещественные доказательства против него. Харуф признался в убийстве, но говорит, что совершил его из националистических побуждений. Тоже самое утверждает муж и семья Халими. Они говорят, что Харуф убил Михаль потому, что она была еврейкой.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:14
Ари Харо знает о Биби больше, чем Сара
10:19
ЦАХАЛ арестовал инфильтранта на границе с Газой
09:32
Арестована банда, обстреливавшая Бейт Эль
09:19
Давид Битан: министры позорят Ликуд
08:49
Криминальные разборки: убитый в Ган-Явне
08:34
Хранилище аммиака переведут из Хайфы в Мишор Ротем
07:31
Две тысячи человек на демонстрацию у дома Мандельблита
06:38
Автобус с туристами перевернулся в Индии, есть жертвы
05:28
В Италии похитили модель и выставили на аукцион
04:23
На Нептуне зафиксировали невероятный шторм
03:38
Почему вредно спать более 8 часов
23:32
Муж королевы Дании не хочет, чтобы их хоронили вместе
20:59
Сирия обвинила коалицию в гибели 43 жителей Ракки
20:29
Туристов задержали за нацистское приветствие у Рейхстага
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus