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06.08 13:26   MIGnews.com

Ночью закроют шоссе №1

Транспортная полиция Израиля предупреждает, что ночью 7 августа будет перекрыто шоссе №1 в направлении на Иерусалим.

Дорогу заблокируют в районе перекрестка Хемед из-за работ по модернизации инфраструктуры.

Шоссе будет блокироваться каждую ночь до вторника с 23:00 до 05:00.

Движение будет перенаправляться на перекресток Неве Илан.

В дополнение к этому, работу будут вестись на перекрестке Моца. Движение в направлении на Иерусалим будет перенаправляться на перекресток Харель.
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