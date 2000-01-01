06.08 13:26 MIGnews.com

Ночью закроют шоссе №1

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Транспортная полиция Израиля предупреждает, что ночью 7 августа будет перекрыто шоссе №1 в направлении на Иерусалим.Дорогу заблокируют в районе перекрестка Хемед из-за работ по модернизации инфраструктуры.Шоссе будет блокироваться каждую ночь до вторника с 23:00 до 05:00.Движение будет перенаправляться на перекресток Неве Илан.В дополнение к этому, работу будут вестись на перекрестке Моца. Движение в направлении на Иерусалим будет перенаправляться на перекресток Харель.