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Араб пытался зарезать охрану Эйфелевой башни | Фото: Thinkstock06.08 16:34   MIGnews.com

Араб пытался зарезать охрану Эйфелевой башни

Полиция французской столицы арестовала мужчину, который, находясь у основания Эйфелевой башни, достал нож и с криком "Аллах Акбар!" и попытался прорваться через один из установленных пунктов безопасности. Солдаты навели на него автоматы и приказали опустить оружие. Так как злоумышленник сопротивления не оказывал, его сразу же задержали.

Как пишет Le Figaro, инцидент около полуночи в субботу, никто не пострадал. В связи с инцидентом руководство Эйфелевой башни потребовало от посетителей покинуть ее до 0:30 — на 15 минут раньше официального времени закрытия

После сорванной атаки парижская прокуратура начала расследование на предмет наличия террористического мотива преступления, однако источники издания в полиции утверждают, что причина не в этом.

"Этот человек, который ранее наблюдался у психиатров, а в конце июля вышел из психиатрической лечебницы. Мужчина пересек первый заслон, толкнув охранника в плечо, он вытащил нож с криком "Аллах Акбар!", - сообщили они Le Figaro.

Задержанный оказался 19-летним гражданином Франции мавританского происхождения.
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