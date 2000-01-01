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`Аль-Джазиру` запретят в Израиле как можно скорее | Фото: Thinkstock06.08 17:42   MIGnews.com

"Аль-Джазиру" запретят в Израиле как можно скорее

Министр связи Израиля Аюб Кара направил запрос об аннулировании разрешений на работу в стране журналистов катарского телеканала Al Jazeera и закрытии его офиса в Иерусалиме.

Как сообщили на сайте телеканала, соответствующее заявление глава Минсвязи сделал сделал на пресс-конференции 6 августа, куда журналистов "Аль-Джазиры" не допустили. Как предположили на канале, решение израильских властей может быть связано с освещением конфликта вокруг Храмовой Горы.

"Наше решение было принято на основании действий суннитских арабских государств, которые уже закрыли офисы "Аль-Джазиры" и запретили его журналистам работать на территории их стран", — заявил Кара, подчеркнув, что "Аль-Джазира" используется для подстрекательства к насилию.

Сотрудник иерусалимского офиса телеканала Скот Хейдлер сказал, что аннулирование разрешений коснется журналистов как арабской, так и английской версии "Аль-Джазиры". Кроме того, он утверждает, что Израиль пытается добиться прекращения кабельного и спутникового вещания "Аль-Джазиры".

Когда именно израильское правительство обработает запрос Кары, остается неясным, но министр надеется, что это произойдет в самое ближайшее время. Он заверил, что в этот процесс будет вовлечено МВД.

"Через законодательный механизм я хочу создать управление, в котором мне будет предоставлена свобода действий. Мы постараемся как можно скорее завершить это", - сказал Кара.

Напомним, что в июне "Аль-Джазиру" закрыли Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, а несколько лет назад – и Египет.
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