06.08 18:22 MIGnews.com

Франция приютила почти 300 боевиков из Сирии и Ирака

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Не менее 271 боевика, которые воевали на стороне террористической группировки ISIS ("Исламское государство") в Сирии и Ираке, вернулись во Францию, сообщил 6 августа газете Le Journal du dimanche министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.По данным его ведомства, всего на стороне боевиков "халифата" отправились воевать около семи сотен французских граждан. Все вернувшиеся проверяются органами прокуратуры, а некоторых поместили под стражу. Среди них 54 несовершеннолетних."Уровень террористической угрозы остается высоким – дважды удар был направлен на Елисейские Поля, и наши службы предотвратили семь попыток совершить теракт с начала года", - отметил глава МВД.При этом Коллон дает довольно пессимистичный прогноз на будущее ввиду того, что немало французов (порядка двух тысяч) продолжают сотрудничество с различными террористическими группировками, включая "Аль-Каиду", или потому что многие лица попадают под воздействие исламистской пропаганды.На вопрос журналиста о том, сколько экстремистов из Франции было ликвидировано в Ираке и Сирии, министр ответить не смог, так как проверить данную информацию практически невозможно. Но Жерар Коллон предполагает, что большинство из них было уничтожено.