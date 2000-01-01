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Израиль предоставил убежище журналистке из Ирана 06.08 20:56   MIGnews.com

Израиль предоставил убежище журналистке из Ирана

Израиль разрешит въезд иранской журналистке Неде Амин, позволив ей спастись от преследований у себя на родине, заявил министр внутренних дел Арье Дери.

Амин является корреспонденткой израильского новостного портала Times of Israel и последние три года живет в Турции, куда бежала из Ирана. Недавно Амине сообщили, что в ближайшие дни ее депортируют в Исламскую республику.

Так как за свою деятельность по возвращении ей могла грозить смертная казнью, Ассоциация журналистов Иерусалима и Союз журналистов Израиля обратились к министру МВД Дери с просьбой предоставить иранке статус беженки, спасающейся от преследований.

"Скорее всего, сразу же после ее прибытия в Иран Неда Амин будет арестована. На фоне того, что она писала несколько заметок для Times of Israel на фарси, и из-за работы журналистом ей грозит опасность и казнь", - заявила юрист Ассоциации журналистов Иерусалима Ахия Джиносар в письме к Дери.

Дери одобрил просьбу и, таким образом, позволит Амине попасть в Израиль по турвизе.

"Эта журналистка сталкивается с реальной опасностью для жизни только потому, что она писала колонку для израильского новостного сайта. В этих очевидно гуманитарных условиях я без колебаний согласился на ее вступление", - прокомментировал свое решение Дери.
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