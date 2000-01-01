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Принц пытался убить будущего короля Саудовской Аравии | Фото: Jim Mattis/Flickr06.08 21:33   MIGnews.com

В Саудовской Аравии чуть не убили наследника престола

В Саудовской Аравии совершили попытку покушения на жизнь наследного принца страны Мухаммеда бен Салмана ас-Сауда. Как пишет агентство Fars, инцидент произошел в городе Джидда, где один из саудовских принцев чуть не убил наследника престола. Как отмечается, все закончилось благополучно - сам Мухаммед бен Салман не пострадал, а его обидчик уже арестован. Его имя не разглашается.

Мотивом для физического устранения будущего короля послужили его недавние амбициозные решения и попытки сместить конкурентов. Это вызвало гнев и беспокойство среди других саудовских принцев.

Ссылаясь на свои источники в Саудовской Аравии и в посольстве неназванной западной страны в Эр-Рияде, Fars пишет, что король Салман Аль Сауд может уже в ближайшие 5 месяцев отречься от престола в пользу сына, которого он назначил крон-принцем, который к тому же возглавляет министерство обороны и королевский суд.

Вскоре кронпринцу будет предоставлена своеобразная проверка – его отец улетает в отпуск в Марокко и временно исполнять его обязанности будет доверено Мухаммед бен Салман.
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