06.08 21:53 MIGnews.com

Арестованы туристы, "зиговавшие" возле бывшего Рейхстага

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Полиция Берлина арестовала двух китайских туристов, которые фотографировали около здания парламента ФРГ с нацистским приветствием для своего отпускного альбома.Мужчины в возрасте 36 и 49 лет были задержаны после того, как сотрудники правоохранительных органов увидели, как они вскидывают правые руки (так называемые "зигу" – от нацистского клича "Зиг хайль") на фоне бывшего Рейхстага – одного из главных символом Третьего Рейха.Законодательством Германии запрещено как-либо прославлять нацизм или фашизм, а также отдавать нацистские приветствия или разжигать ненависть по расовому, религиозному или другому признаку.В заявлении Берлина говорится, что туристов отвели в ближайший участок, где допросили и попросили оставить по гарантийному депозиту в размере 500 евро. По факту совершения преступления было возбуждено уголовное расследование.