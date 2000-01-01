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Арестованы туристы, `зиговавшие` возле бывшего Рейхстага | Фото: Thinkstock06.08 21:53   MIGnews.com

Арестованы туристы, "зиговавшие" возле бывшего Рейхстага

Полиция Берлина арестовала двух китайских туристов, которые фотографировали около здания парламента ФРГ с нацистским приветствием для своего отпускного альбома.

Мужчины в возрасте 36 и 49 лет были задержаны после того, как сотрудники правоохранительных органов увидели, как они вскидывают правые руки (так называемые "зигу" – от нацистского клича "Зиг хайль") на фоне бывшего Рейхстага – одного из главных символом Третьего Рейха.

Законодательством Германии запрещено как-либо прославлять нацизм или фашизм, а также отдавать нацистские приветствия или разжигать ненависть по расовому, религиозному или другому признаку.

В заявлении Берлина говорится, что туристов отвели в ближайший участок, где допросили и попросили оставить по гарантийному депозиту в размере 500 евро. По факту совершения преступления было возбуждено уголовное расследование.
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